Для мэрии Перми купят компьютер за 450 тысяч рублей

Администрация Перми объявила аукцион на приобретение компьютера за 450 тысяч рублей.

Как сообщает агентство Ura.ru со ссылкой на сайт госзакупок, желаемый компьютер должен обладать следующими характеристиками: иметь серебристый моноблок, четырехъядерный процессор, память на восемь гигабайт, частоту процессора 2,3 гигагерца и размер экрана не менее 23,6 дюймов, черную клавиатуру и мышь такого же цвета.

О программном обеспечении компьютера ничего не говорится. В обоснование запрашиваемой стоимости компьютера сказано, что минимальная цена товара с такими параметрами составляет 450 тысяч рублей. В мэрии пообещали позже прокомментировать эту закупку.

В 2014 году администрация города Лабытнанги потребовала приобрести для муниципального учреждения культуры «Городской дом культуры «30 лет Победы» компьютер Apple iMac топовой комплектации стоимостью 150 тысяч рублей.