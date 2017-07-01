Для мэрии Перми купят компьютер за 450 тысяч рублей

Администрация Перми объявила аукцион на приобретение компьютера за 450 тысяч рублей.

Как сообщает агентство Ura.ru со ссылкой на сайт госзакупок, желаемый компьютер должен обладать следующими характеристиками: иметь серебристый моноблок, четырехъядерный процессор, память на восемь гигабайт, частоту процессора 2,3 гигагерца и размер экрана не менее 23,6 дюймов, черную клавиатуру и мышь такого же цвета.

О программном обеспечении компьютера ничего не говорится. В обоснование запрашиваемой стоимости компьютера сказано, что минимальная цена товара с такими параметрами составляет 450 тысяч рублей. В мэрии пообещали позже прокомментировать эту закупку.

В 2014 году администрация города Лабытнанги потребовала приобрести для муниципального учреждения культуры «Городской дом культуры «30 лет Победы» компьютер Apple iMac топовой комплектации стоимостью 150 тысяч рублей.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость На полигоне в Балашихе начали онлайн-трансляцию вывоза мусора

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО