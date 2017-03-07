В мэрии Москвы не исключили снос девятиэтажек вместе с «хрущевками»

Схема расселения и сноса ветхого жилья в столице будет базироваться на «квартальном принципе»: если в реконструируемом квартале пятиэтажек попадутся девятиэтажные дома, они также будут демонтированы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету «Ведомости».

Мэр Москвы Сергей Собянин планирует снести 25 млн кв. м устаревшего жилья, переселив в современные дома 1,6 млн человек, пишет газета. При этом точного ответа на вопрос, что именно пойдет в Москве под снос, пока нет и не будет еще несколько месяцев, подчеркивают «Ведомости» со ссылкой на источник в столичном правительстве.

Как утверждает другой источник издания, в правительстве Москвы почти непрерывно идут совещания по поводу новой программы сноса, в том числе определяются кварталы, которые будут реконструироваться в первую очередь. Решение о сносе «хрущоб» будет приниматься только в том случае, если подавляющее большинство собственников квартир проголосуют за.

В новую программу может попасть около 8000 домов, говорил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. При этом, по данным московских префектур, типовых пятиэтажных домов, построенных с 1958 г. до конца 1970-х, в городе сейчас около 7000. Всего в Москве насчитывается 560 кварталов со старыми пятиэтажками.