Mercedes-Benz выпустит внедорожник от Maybach
Представитель компании Maybach Матиас Лурс сообщил, что владельцы известного автомобильного бренда рассматривают возможность выпуска своей продукции под маркой автоконцерна Mercedes-Benz.
Лурс добавил, что такие шаги предпринимаются руководством Maybach с целью развития бренда. Чтобы найти оптимальное решение для продвижения марки, специалисты компании рассматривают различные варианты.
Как стало известно, новая версия внедорожника будет спроектирована на основе существующей модели Mercedes-Benz GLS, однако данное решение не является окончательным.
По словам Матиаса Лурса, из линейки модельного ряда Maybach нынешнего поколения пока исключили производство электромобилей на основе нового EQ, сообщает Газета.ру.
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