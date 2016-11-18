Mercedes-Benz выпустит внедорожник от Maybach

Представитель компании Maybach Матиас Лурс сообщил, что владельцы известного автомобильного бренда рассматривают возможность выпуска своей продукции под маркой автоконцерна Mercedes-Benz.

Лурс добавил, что такие шаги предпринимаются руководством Maybach с целью развития бренда. Чтобы найти оптимальное решение для продвижения марки, специалисты компании рассматривают различные варианты.

Как стало известно, новая версия внедорожника будет спроектирована на основе существующей модели Mercedes-Benz GLS, однако данное решение не является окончательным.

По словам Матиаса Лурса, из линейки модельного ряда Maybach нынешнего поколения пока исключили производство электромобилей на основе нового EQ, сообщает Газета.ру.