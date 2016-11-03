Mercedes выпустит четырехдверное купе к юбилею компании
Немецкий автомобильный концерн Mercedes-AMG представит в 2017 году новое четырехдверное купе в честь пятидесятилетнего юбилея компании.
Как отмечает Oane.ws, приобрести юбилейный автомобиль можно будет лишь в 2019 году. Также стало известно, что новая модель получит ряд внешних сходств с ранее известным Mercedes-AMG GT, а также платформу MRA.
По техническим характеристикам в первую очередь следует выделить наличие 4-литрового турбированного двигателя мощностью около 600 лошадиных сил.
По мнению экспертов, новый немецкий купе станет серьезным конкурентом для Bentley Continental GT и Porsche Panamera, которые относятся к числу лидеров в своем сегменте.
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