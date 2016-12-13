Mercedes сбил двух девочек на пешеходном переходе в Москве
Автомобиль Mercedes сбил двух девочек, переходивших дорогу по пешеходному переходу на западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Уточняется, что девочки переходили проезжую часть в сопровождении мамы. ДТП произошло в районе пересечения улицы Мосфильмовской и Университетского проспекта.
О травмах, полученных детьми, точных данных нет. На место происшествия была вызвана служба «скорой помощи».
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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