Mercedes сбил двух пешеходов на тротуаре в центре Москвы
Автомобиль Mercedes сбил двух пешеходов, шедших по тротуару в районе пересечения улицы Садовая-Спасская и переулка Орликова.
По словам источника в экстренных службах, в результате происшествия один из пострадавших скончался на месте, второй был госпитализирован с тяжелыми травмами.
Обстоятельства случившегося устанавливаются. С водителем иномарки проводят следственные мероприятия, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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