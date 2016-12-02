Mercedes сбил двух пешеходов на тротуаре в центре Москвы

Автомобиль Mercedes сбил двух пешеходов, шедших по тротуару в районе пересечения улицы Садовая-Спасская и переулка Орликова.

По словам источника в экстренных службах, в результате происшествия один из пострадавших скончался на месте, второй был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. С водителем иномарки проводят следственные мероприятия, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».