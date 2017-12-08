Мэра Туапсе поймали на взятке

Мэр города Туапсе Александр Чехов задержан при получении денежных средств в размере двух миллионов рублей.

Предполагается, что незаконное вознаграждение градоначальник получил за помощь в признании жилого здания аварийным, сообщает «Коммерсант» о ссылкой на управление СКР по Краснодарскому краю. В ведомстве полагают, что Чехов намеревался получить еще пять миллионов рублей.

Согласно видеозаписи, деньги градоначальнику передал местный житель. Сам Чехов настаивает на том, что полученные им два миллиона – подарок от друга.

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Теги:
Места: Россия
Организации: СКР
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