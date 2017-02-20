Мэра Риги вновь хотят оштрафовать за использование русского языка

Мэру Риги Нилу Ушакову в очередной раз грозит штраф за публичное использование русского языка.

На этот раз у латвийского Центра государственного языка возникли претензии к градоначальнику после его общения со школьниками во время ежегодной акции «День теней», сообщает ТАСС со ссылкой на запись Ушакова в соцсетях. Организацию возмутило то, что мэр отвечал не на государственном языке на вопросы, которые были заданы по-русски.

«Ну что, придется поспорить. Несмотря на все многочисленные попытки, ЦГЯ не смог меня еще ни разу оштрафовать», - цитирует Ушакова агентство.