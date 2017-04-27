Мэра Риги оштрафовали за использование русского языка
Латвийский Центр государственного языка в очередной раз оштрафовал мэра города Риги Нила Ушакова за общение со школьниками на русском языке.
Поводом для этого послужила соответствующая трансляция на странице градоначальника в Facebook.
«По мнению Центра Госязыка, должностное лицо не может отвечать школьникам на их родном языке. Даже во время неформального общения», - цитирует РИА ФедералПресс запись Ушакова в соцсети.
Он предложил Центр побороться с главой КНДР Ким Чен Ыном за звание главного современного фрика. По мнению Ушакова, у северокорейского лидера мало шансов на победу.
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