Мэра Риги оштрафовали за использование русского языка

Латвийский Центр государственного языка в очередной раз оштрафовал мэра города Риги Нила Ушакова за общение со школьниками на русском языке.

Поводом для этого послужила соответствующая трансляция на странице градоначальника в Facebook.

«По мнению Центра Госязыка, должностное лицо не может отвечать школьникам на их родном языке. Даже во время неформального общения», - цитирует РИА ФедералПресс запись Ушакова в соцсети.

Он предложил Центр побороться с главой КНДР Ким Чен Ыном за звание главного современного фрика. По мнению Ушакова, у северокорейского лидера мало шансов на победу.