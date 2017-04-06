Мэра Риги атаковал кот во время общения с горожанами

Мэр столицы Латвии Нил Ушаков был вынужден прервать онлайн общение с горожанами из-за атаки наглого кота.

Как уточняется в сообщении, рижский мэр выступал в эфире программы «Прямые вопросы», когда на стол внезапно запрыгнул огромный кот. Он подошел к Ушакову и начал пить из его чашки, не обращая внимания на телекамеры. Эфир пришлось временно прервать.

Как отмечает «Экономика сегодня», в рижской мэрии проживают два кота - Muris и Кузя. Их держат для привлечения туристов. Известно, что у котов есть своя страница в социальной сети Facebook, на которой Muris «общается» с пользователями на латышском языке, а Кузя – на русском.