Мэра Риги атаковал кот во время общения с горожанами
Мэр столицы Латвии Нил Ушаков был вынужден прервать онлайн общение с горожанами из-за атаки наглого кота.
Как уточняется в сообщении, рижский мэр выступал в эфире программы «Прямые вопросы», когда на стол внезапно запрыгнул огромный кот. Он подошел к Ушакову и начал пить из его чашки, не обращая внимания на телекамеры. Эфир пришлось временно прервать.
Как отмечает «Экономика сегодня», в рижской мэрии проживают два кота - Muris и Кузя. Их держат для привлечения туристов. Известно, что у котов есть своя страница в социальной сети Facebook, на которой Muris «общается» с пользователями на латышском языке, а Кузя – на русском.
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