Мэра Миасса подозревают в отмыве денег с «Умки»

Главу Миасского городского округа в Челябинской области Геннадия Васькова подозревают в превышении должностных полномочий.

На данный момент глава города задержан.

По данным следствия, в 2017 году в Миассе подозреваемый, превышая должностные полномочия, дал указание о приобретении за средства бюджета по завышенной стоимости торгового помещения для размещения детского сада.

Через месяц после открытия детского сада были задержаны начальник отдела дошкольного образования мэрии Татьяна Биева, депутат городского собрания Николай Рындин и эксперт-оценщик Сергей Богатырев.

В начале мая в данном учреждении произошло обрушение картонных потолочных плит, передает ТАСС.