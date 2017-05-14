Мэра Химок обвинили в выступлении в нетрезвом виде
Накануне Дня Победы мэр Химок Дмитрий Волошин, выступая с поздравлением перед ветеранами Великой Отечественной войны, допустил много оговорок.
Видео с его выступлением было размещено в интернете. Сбивчивая речь чиновника позволила предположить, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.
В интервью радиостанции «Говорит Москва» Волошин пояснил, что проблемы возникли из-за неполадок аппаратуры. Он сказал: «В этот день было, во-первых, очень холодно, во-вторых, я волновался, и аппаратура действительно неисправна. Была звуковая петля. Дело было только в этом».
Волошин добавил, что готов извиниться за свое выступление, сообщает Meduza.
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