Мэра Химок обвинили в выступлении в нетрезвом виде

Накануне Дня Победы мэр Химок Дмитрий Волошин, выступая с поздравлением перед ветеранами Великой Отечественной войны, допустил много оговорок.

Видео с его выступлением было размещено в интернете. Сбивчивая речь чиновника позволила предположить, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» Волошин пояснил, что проблемы возникли из-за неполадок аппаратуры. Он сказал: «В этот день было, во-первых, очень холодно, во-вторых, я волновался, и аппаратура действительно неисправна. Была звуковая петля. Дело было только в этом».

Волошин добавил, что готов извиниться за свое выступление, сообщает Meduza.