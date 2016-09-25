Не менее восьми человек ранены в результате стрельбы в США
Восемь человек ранены в результате стрельбы в городе Балтимор (США), сообщает ABC News. При этом людям, которые открыли стрельбу, удалось скрыться. Всего их было три человека. Двое из них стреляли из пистолета, еще один из дробовика. Полиция разыскивает преступников.
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