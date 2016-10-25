Не менее трех человек погибли при обрушении здания в Китае

На северо-востоке Китая обрушилось здание. Инцидент случился в провинции Хэйлунцзян, сообщают «Известия» со ссылкой на СМИ.

В результате происшествия погибли три человек.

На месте обрушения работают спасатели, которые ищут выживших. По данным властей, число погибших может вырасти.

Ранее в понедельник мощный взрыв прогремел в одном из домов в северо-западном Китае, 10 человек погибли.