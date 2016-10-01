Не менее семи человек погибли в ДТП в Кемеровской области
В ДТП с участием двух автомобилей в Кемеровской области погибли семь человек, в том числе ребенок, и еще один пострадал, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным издания, авария случилась в Кемеровской области на 56 км трассы «Сибирь». Марки автомобилей, которые поучаствовали в ДТП, пока неизвестны.
Среди пострадавших есть ребенок, он отправлен в больницу.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.
Официального подтверждения указанной информации пока нет.
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