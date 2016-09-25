Не менее семи человек погибли в аварии в Дагестане

Не мене семи человек погибли в результате ДТП в Дагестане.

Ранее сообщалось, что 25 сентября столкнулись микроавтобус и легковушка. Авария случилась на трассе «Махачкала-Буйнакск».

Кроме того, еще семеро пострадали, все они госпитализированы в различные учреждения республики.