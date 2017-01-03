Менее половины граждан США верят в способности Трампа

Большинство граждан Америки не верят, что избранный президент США Дональд Трамп сможет справиться с мировым кризисом, следует из опроса, проведенного изданием Gallup.

Согласно исследованию, лишь 46 процентов респондентов заявили, что Трампа справится с международным кризисом.

Еще 47 процентов опрошенных выразили уверенность в его способности мудро руководить обороной США. Вместе с тем, 55 процентов респондентов уверены в способности Трампа отстаивать американские интересы, а 59 процентов граждан, принявших участие в опросе, верят в способность Трампа эффективно управлять национальной экономикой.

Опрос проводился 7-11 декабря в 50 штатах среди более одной тысячи американцев в возрасте от 18 до 50 лет, сообщает «РИА Новости»