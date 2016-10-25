Не менее 14 человек пострадали в результате взрыва в доме в Китае

До 14 человек возросло количество погибших в результате взрыва в доме в городе Синьминь в провинции Шэнси в Китае.

Инцидент случился на северо-востоке страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

Кроме того, 147 человек получили ранения. Они госпитализированы. Причины инцидента устанавливаются.

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