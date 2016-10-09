Не менее 11 человек пострадали в Нью-Йорке при сходе поезда с рельсов
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что при аварии на железной дороге в пригороде Нью-Йорка пострадали не менее 11 человек. Все раненные доставлены в больницу, получивших тяжелые травмы нет.
Известно, что в момент катастрофы в поезде находилось около 600 человек, сообщает РИА "Новости". Первые три вагона состава сошли с рельсов недалеко от станции "Нью-Гайд-Парк". Ранее СМИ сообщали, что число раненных может превышать 50 человек, данные уточняются.
По предварительным данным, на рельсах по маршруту следования пассажирского поезда оказался рабочий поезд. Столкновение составов привело к сходу одного из них с рельсов. Обстоятельства и причины происшествия выясняются.
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