Не менее 9 человек пострадали при взрыве бытового газа во Франции

Взрыв произошел в жилом многоэтажном доме в городе Дижон на востоке Франции, по меньшей мере девять человек получили травмы.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СМИ.

Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Предварительно установлено, причиной взрыва стала утечка газа. Радиостанция отмечает, что произошедшее не было терактом.

В результате ЧП здание частично обрушилось. Спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

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