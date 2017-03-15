Не менее 25 человек погибли во время теракта во Дворце правосудия в Дамаске

В результате мощного взрыва, прогремевшего в здании Дворца правосудия в Дамаске, погибло как минимум 25 человек, десятки людей получили ранения различной степени тяжести.

Об этом РИА «Новости» сообщил помощник министра юстиции Сирии, не конкретизировав точное число жертв и пострадавших.

По данным информационного агентства САНА, речь идет как минимум о 25 погибших.

- По первичным данным, террористический взрыв в здании Дворца правосудия унес жизни 25 человек, также есть много пострадавших, — заявил агентству представитель правоохранительных органов в Дамаске.