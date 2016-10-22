Не менее 55 человек погибли при крушении поезда в Камеруне
В Камеруне поезд сошел с рельсов, сообщает Reuters.
В результате инцидента погибли 55 человек, получили ранения 575 человек. Еще 14 людей находятся в ловушке под обломками.
Поезд следовал из столицы Яунде в портовый город Дуала. Авария случилась в 120 километрах от столицы.
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