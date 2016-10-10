Не менее 10 человек погибли в Китае при обрушении домов

В КНР рухнули четыре незаконно построенных жилых дома. В результате происшествия погибли 10 человек.

Инцидент случился в в китайском городе Вэньчжоу (провинция Чжэцзян, Восточный Китай), сообщает ТАСС. На место происшествия прибыли спасатели, которые достали из-под обломков 15 выживших. При этом 10 человек спасти не удалось.

Рухнувшие дома осмотрела специальная комиссия, которая заявила, что дома были выстроены незаконно. Местные крестьяне возвели постройки самовольно и сдали их в аренду рабочим. Подробности и обстоятельства происшествия выясняются, проводится проверка.