Не менее 10 человек погибли в Китае при обрушении домов
В КНР рухнули четыре незаконно построенных жилых дома. В результате происшествия погибли 10 человек.
Инцидент случился в в китайском городе Вэньчжоу (провинция Чжэцзян, Восточный Китай), сообщает ТАСС. На место происшествия прибыли спасатели, которые достали из-под обломков 15 выживших. При этом 10 человек спасти не удалось.
Рухнувшие дома осмотрела специальная комиссия, которая заявила, что дома были выстроены незаконно. Местные крестьяне возвели постройки самовольно и сдали их в аренду рабочим. Подробности и обстоятельства происшествия выясняются, проводится проверка.
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