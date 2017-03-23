Менеджеров по работе с клиентами Сбербанка задержали при покупке нового Ferrari

Две сотрудницы Сбербанка, сестры Марьям и Тамила Дадашевы, работавшие менеджерами по работе с клиентами задержаны правоохранительными органами в автосалоне при покупке нового Ferrari.

Девушки подозреваются в мошенничестве в особо крупных размерах, связанном с переводом денег со счетов юридических лиц, являющихся клиентами Сбербанка, на счета фирм-однодневок на общую сумму свыше 40 миллионов рублей.

- Расследование проводится при активном содействии службы безопасности Сбербанка. Мы предоставляем правоохранительным органам всю запрашиваемую информацию и заинтересованы в объективном и всестороннем расследовании. До его окончания воздержимся от комментариев, — сказали РИА «Новости» в пресс-службе финансового учреждения.