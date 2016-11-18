Менеджер Карлсена попросил убрать камеры из комнат отдыха шахматистов

Менеджер чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена обратился к организаторам матча в Нью-Йорке с просьбой убрать видеокамеры из комнат отдыха, в которые на перерыв удаляются чемпион и претендент из России Сергей Карякин.

По его словам, Карлсен мог не знать о наличии камер в комнатах отдыха, так как в соглашении было прописано, что камеры будут предназначены только для судей матча.

По некоторым данным, организаторы уже дали согласие на демонтаж камер видеонаблюдения из комнат отдыха. Ранее в СМИ появились фотографии, сделанные во время отдыха спортсменов, участвующих в турнире за шахматную корону, сообщают «Народные новости».

По итогам пяти партий, каждая из которых завершилась вничью, счет равный - 2,5:2,5. Шестая партия состоится в пятницу, Карякин будет играть белыми фигурами.

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