Менеджер Джорджа Майкла назвал причину его смерти
Менеджер британского артиста Джорджа Майкла заявил, что певец скончался от сердечной недостаточности.
Ранее в полиции заявили, что смерть Майкла рассматривается как «необъяснимая, но не подозрительная», передает Sky News.
Певец скончался в возрасте 53 лет, в своем доме в Оксфордшире. Свои соболезнования уже выразили Элтон Джон, Марк Ронсон, Лиам Галлахер, а также мэр Лондона Садик Хан.
Следующая новость У ФСБ есть видеозапись катастрофы Ту-154
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии