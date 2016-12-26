Менеджер Джорджа Майкла назвал причину его смерти

Менеджер британского артиста Джорджа Майкла заявил, что певец скончался от сердечной недостаточности.

Ранее в полиции заявили, что смерть Майкла рассматривается как «необъяснимая, но не подозрительная», передает Sky News.

Певец скончался в возрасте 53 лет, в своем доме в Оксфордшире. Свои соболезнования уже выразили Элтон Джон, Марк Ронсон, Лиам Галлахер, а также мэр Лондона Садик Хан.

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