Мемориальная доска Эрнсту Неизвестному появилась в Екатеринбурге

В Екатеринбурге открыли мемориальную доску скульптору Эрнсту Неизвестному. 9 апреля мастеру исполнилось бы 92 года.

Доска установлена на жилом доме № 30 на улице Физкультурников, из которого Неизвестный в 1941 году отправился на фронт и где проживала семья Неизвестного.

Автор проекта - скульптор Алексей Залазаев. Он пояснил ТАСС: «Это мемориальная доска не только Эрнсту Неизвестному, но и его мастерской. Неизвестного как бы окружают его работы, в том числе элементы знаменитой «Маски Скорби», которая установлена в Магадане».

На церемонии открытия принимали участие народный художник России Виталий Волович, а также двоюродная племянница мастера Наталья Неизвестнова.

Знаменитый во всем мире скульптор родился 9 апреля 1925 года в Свердловске. В 2013 году в родном городе художника был открыт единственный в России музей мастера. Неизвестный умер 10 августа 2016 года в США.

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