Мелитопольскому депутату угрожают из-за поддержки русского языка
Депутат Мелитопольского горсовета от «Оппозиционного блока» Елена Трошина заявила, что ей поступают угрозы в связи с выступлениями в поддержку русского языка на Украине.
По словам депутата, ей угрожали лично мэр города Сергей Минько и его заместитель Иван Федоров. «Смысл угроз такой – я должна молчать и не выступать на сессиях», - рассказала Трошина изданию «Голос.ua». При этом она заверила, что продолжит отстаивать интересы избирателей, поскольку практически все они говорят по-русски.
Издание отмечает, что накануне неизвестные подожгли три аптеки местной сети «Оптима», которая принадлежит Трошиной.
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