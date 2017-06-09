Меланья Трамп переезжает в Белый дом

Супруга президента США Дональда Трампа Меланья и их сын Бэррон на следующей неделе переедут в Белый дом.

Переезд семьи в Вашингтон откладывался, так как первая леди США хотела, чтобы сын закончил учебный год в Нью-Йорке.

Ранее экс-президент США Барак Обама и его жена Мишель приняли решение остаться в Вашингтоне, после того как покинули Белый дом, чтобы их младшая дочь смогла окончить школу, сообщает «Экономика сегодня».