Меланья Трамп переезжает в Белый дом
Супруга президента США Дональда Трампа Меланья и их сын Бэррон на следующей неделе переедут в Белый дом.
Переезд семьи в Вашингтон откладывался, так как первая леди США хотела, чтобы сын закончил учебный год в Нью-Йорке.
Ранее экс-президент США Барак Обама и его жена Мишель приняли решение остаться в Вашингтоне, после того как покинули Белый дом, чтобы их младшая дочь смогла окончить школу, сообщает «Экономика сегодня».
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