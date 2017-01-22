Меланья Трамп опубликовала первый твит в качестве первой леди

Первая леди США Меланья Трамп опубликовала свое первое сообщение в социальной сети Twitter.

- Я очень горда служить этой замечательной стране как первая леди, — написала она в своем микроблоге.

К публикации Меланья прикрепила фото, на котором она держит две Библии для принимающего присягу мужа Дональда Трампа. Этот твит стал первым для Меланьи в качестве первой леди США.

Торжества по случаю вступления Дональда Трампа в должность президента США проходят в Вашингтоне в течение трех дней - с четверга по субботу. Непосредственно церемония инаугурации состоялась 20 января в 17:30 по московскому времени, сообщает «РИА Новости».