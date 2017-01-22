Меланья Трамп опубликовала первый твит в качестве первой леди
Первая леди США Меланья Трамп опубликовала свое первое сообщение в социальной сети Twitter.
- Я очень горда служить этой замечательной стране как первая леди, — написала она в своем микроблоге.
К публикации Меланья прикрепила фото, на котором она держит две Библии для принимающего присягу мужа Дональда Трампа. Этот твит стал первым для Меланьи в качестве первой леди США.
Торжества по случаю вступления Дональда Трампа в должность президента США проходят в Вашингтоне в течение трех дней - с четверга по субботу. Непосредственно церемония инаугурации состоялась 20 января в 17:30 по московскому времени, сообщает «РИА Новости».
Следующая новость IBU проведет расследование в отношении Союза биатлонистов России
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии