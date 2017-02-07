Меланья Трамп намерена получить 150 миллионов долларов от Daily Mail

Супруга президента США Меланья Трамп приняла решение судиться с изданием Daily Mail за сообщения о ее работе в сфере эскорт-услуг.

По данным местных СМИ, Меланья оценила причиненный ей моральный ущерб в 150 миллионов долларов. Адвокаты первой леди уже подали иск в суд штата Нью-Йорк к британскому изданию.

Первый иск был подан в суд американского штата Мэриленд в августе прошлого года, но газета отозвала материал. В итоге суд прекратил дело, сославшись на то, что не обладает надлежащей юрисдикцией, чтобы рассматривать дело об иностранном издании, напоминает «Экономика сегодня».