Меланья Трамп намерена получить 150 миллионов долларов от Daily Mail
Супруга президента США Меланья Трамп приняла решение судиться с изданием Daily Mail за сообщения о ее работе в сфере эскорт-услуг.
По данным местных СМИ, Меланья оценила причиненный ей моральный ущерб в 150 миллионов долларов. Адвокаты первой леди уже подали иск в суд штата Нью-Йорк к британскому изданию.
Первый иск был подан в суд американского штата Мэриленд в августе прошлого года, но газета отозвала материал. В итоге суд прекратил дело, сославшись на то, что не обладает надлежащей юрисдикцией, чтобы рассматривать дело об иностранном издании, напоминает «Экономика сегодня».
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