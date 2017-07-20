В Мексике установили бюст Юрия Гагарина

В музее естествознания в Мехико установлен бюст первого космонавта Юрия Гагарина.

Памятник открыт при поддержке фонда «Диалог культур – открытый мир» и Мексиканского космического агентства. В торжественной церемонии принимали участие представители агентства, мексиканского министерства окружающей среды и посол РФ Эдуард Малаян, сообщает Nation News.

Фонд не намерен ограничиваться только одним бюстом Гагарина на территории Мексики. Предполагается, что второй будет установлен на дороге между Канкумом и Тулумом.