В Мексике трое нападавших обстреляли школу

Ранены пятеро учащихся. Злоумышленники задержаны полицией.

Инцидент произошел в городе Сьюдад-Виктория (штат Тамаулипас). Стрельбу по школьникам устроили две женщины и один мужчина. Пострадавшие госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

Вместе с нападавшими задержаны еще два человека. По предположениям полиции, они являются пособниками стрелков. Причины инцидента выясняются, передает Nation News со ссылкой на местные СМИ.