В Мексике шесть человек стали жертвами беспорядков

В Мексике в результате беспорядков в связи с ростом цен на бензин погибли шесть человек.

Согласно данным местных СМИ, два человека погибли при разгоне полицией демонстрантов, перекрывших трассу Мехико-Ларедо. Еще два человека были убиты в столкновениях с властями во время грабежей магазинов в штате Веракрус. Кроме того, еще один человек погиб под колесами автомобиля в ходе аналогичных событий.

В числе погибших также один полицейский. Он был убит при попытке помешать ограблению одной из столичных автозаправочных станций, передает РИА «Новости».

Протесты в стране, перерастающие в массовые беспорядки и грабежи продолжаются уже несколько дней. В общей сложности полицией задержано свыше 600 человек.