В Мексике шесть человек стали жертвами беспорядков
В Мексике в результате беспорядков в связи с ростом цен на бензин погибли шесть человек.
Согласно данным местных СМИ, два человека погибли при разгоне полицией демонстрантов, перекрывших трассу Мехико-Ларедо. Еще два человека были убиты в столкновениях с властями во время грабежей магазинов в штате Веракрус. Кроме того, еще один человек погиб под колесами автомобиля в ходе аналогичных событий.
В числе погибших также один полицейский. Он был убит при попытке помешать ограблению одной из столичных автозаправочных станций, передает РИА «Новости».
Протесты в стране, перерастающие в массовые беспорядки и грабежи продолжаются уже несколько дней. В общей сложности полицией задержано свыше 600 человек.
Следующая новость Ответ на «российские провокации» обошелся США в 3,4 млрд долларов
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии