В Мексике протестующие построили стену из коробок у посольства США

В Мексике протестующие против политики нового президента США Дональда Трампа возвели макет стены рядом со зданием американского посольства в Мехико.

Как отмечается в сообщении, материалом для строительства послужили картонные коробки. После завершения возведения «стены» митингующие разукрасили свое творение антитрамповскими лозунгами с помощью баллончиков с аэрозольной краской. На вершину строения была помещена фигура Трампа из папье-маше.

Ранее президент США Дональд Трамп, выступая на первой большой пресс-конференции, вновь напомнил о своем намерении возвести стену на границе с Мексикой. При этом Трамп подчеркнул, что счет за строительство оплатят мексиканские власти, пригрозив в случае отказа запретить денежные переводы мексиканских мигрантов из США на родину. В свою очередь Президент Мексики Энрике Пенья Ньето отказался финансировать строительство стены. Об этом сообщает «РИА Новости».