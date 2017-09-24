В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,7
У берегов Мексики зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Как пишет RT, эпицентр землетрясения располагался в 51-м километре южнее города Паредон в штате Чьяпас. Очаг подземных толчков залегал на глубине 60 километров.
19 сентября недалеко от мексиканского города Пуэбла-де-Сарагоса зафиксировали землетрясение магнитудой 7,4. В результате этого погибли 305 человек.
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