В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,7

У берегов Мексики зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Как пишет RT, эпицентр землетрясения располагался в 51-м километре южнее города Паредон в штате Чьяпас. Очаг подземных толчков залегал на глубине 60 километров.

19 сентября недалеко от мексиканского города Пуэбла-де-Сарагоса зафиксировали землетрясение магнитудой 7,4. В результате этого погибли 305 человек.

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