В Мексике появился первый ребенок от трех родителей

В Мексике родился ребенок, зачатый с помощью спорной техники "трое родителей", сообщает Lenta.ru

Метод "трех родителей" заключается в пересадке ДНК митохондрий (части клеток, которые отвечают за выработку энергии - своеобразные "батарейки", а также хранят наследственный материал) от женщины-донора в яйцеклетку матери.

Этот уникальный метод позволит, как надеются ученые, избежать влияния мутаций со стороны матери, которые могут привести к развитию диабета и глухоте, слепоте, проблемам с печенью и сердцем.

Ведомо, что 6 лет назад Дуг Тернбулл из Ньюкаслского университета и его коллеги нашли новую методику, когда вредоносные митохондрии в яйцеклетке отделяли от ядра (с ДНК). Так можно первоначально оплодотворить яйцеклетку, а затем извлечь из нее ядро и пересадить в донорскую клетку со здоровыми генами.