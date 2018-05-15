В Мексике инвалид-колясочник ограбил магазин

В Мексике мужчина с ограниченными возможностями совершил вооруженное ограбление магазина.

По словам очевидцев, в магазин торговой сети Oxxo заехал инвалид-колясочник, достал оружие и потребовал отдать ему все содержимое кассы.

Как только кассир выдал грабителю деньги он попытался скрыться, однако был перехвачен полицией.

По версии следователей, инвалид и ранее промышлял ограблениями, сообщает «РИА Новости».