В Мексике инвалид-колясочник ограбил магазин
В Мексике мужчина с ограниченными возможностями совершил вооруженное ограбление магазина.
По словам очевидцев, в магазин торговой сети Oxxo заехал инвалид-колясочник, достал оружие и потребовал отдать ему все содержимое кассы.
Как только кассир выдал грабителю деньги он попытался скрыться, однако был перехвачен полицией.
По версии следователей, инвалид и ранее промышлял ограблениями, сообщает «РИА Новости».
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