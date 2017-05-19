В Мексике три десятка полицейских стали жертвами дорожного ограбления
В Мексике, на дороге из Акапулько в Мехико 29 полицейских подверглись нападению трех вооруженных грабителей.
Инцидент произошел в начале недели. Полицейские ехали в туристическом автобусе и были безоружны. В какой-то момент водителю пришлось остановить автобус из-за поломки, чем и воспользовались преступники. Они забрали у полицейских мобильные телефоны, часы, рюкзаки и скрылись с места происшествия.
В ходе инцидента никто не пострадал. В национальной комиссии по безопасности (CNS) заявили, что по факту инцидента будет проведено расследование, сообщает издание Universal.
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