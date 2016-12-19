В мексиканской пещере нашли вход в параллельный мир

Более 20 лет ученые не могли изучить так называемый «вход в параллельный мир», найденный специалистами в мексиканской Пещере ласточек. По словам экспертов, нельзя исследовать объекты, которые фиксируются только на камеру.

Ученые заметили, что скорость передвижения стержней достигает два километра в секунду, и человеческий глаз не успевает их отследить. Это затрудняет исследование так называемого «входа в параллельный мир», - сообщает «Экономика сегодня».