В мексиканской пещере нашли вход в параллельный мир

Более 20 лет ученые не могли изучить так называемый «вход в параллельный мир», найденный специалистами в мексиканской Пещере ласточек. По словам экспертов, нельзя исследовать объекты, которые фиксируются только на камеру.

Ученые заметили, что скорость передвижения стержней достигает два километра в секунду, и человеческий глаз не успевает их отследить. Это затрудняет исследование так называемого «входа в параллельный мир», - сообщает «Экономика сегодня».

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