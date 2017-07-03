Мэр мексиканского города вступил в брак с крокодилом
Глава мексиканского города Сан Педро Уамелула Виктор Агилар женился на крокодиле.
«Невеста»-хищник предстала перед градоначальником в самом настоящем свадебном платьем и фате. Во избежание непредвиденных инцидентов челюсти ее были перевязаны розовой лентой.
Свадьба человека и крокодила была символической. Такое «бракосочетание» устраивается ежегодно – местные жители верят, что она принесет обильный улов. После церемонии «невеста» отпускается на волю, передает URA.RU со ссылкой на телеканал «Россия 24».
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