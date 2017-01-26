Мексиканские политики просят президента страны отменить визит в США

Мексиканские политики призвали лидера страны Энрике Пенья Ньето отменить намеченный на 31 января визит в США после указа президента Дональда Трампа о начале строительства стены на границе двух стран.

По словам сенатора Роберто Хиль Суарта, Трамп ясно дал понять, что переговоры с Мексикой будут идти на его условиях и по его программе, поэтому встреча 31 января не имеет никакого смысла.

В свою очередь, глава Партии Национального действия Рикардо Анайя назвал «оскорблением» указ о строительстве стены на границе с Мексикой за несколько дней до визита мексиканского главы в США.

Лидер Движения национального возрождения Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал строительство стены «проявлением агрессии» в отношении Мексики и заявил о намерении оспорить это решение в международных судах.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето рассматривает возможность отмены визита в США, однако рассчитывает на хорошие отношения с Вашингтоном. Он также неоднократно заявлял, что Мехико не станет платить за строительство стены.

25 января Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой, заявив о немедленном начале реализации данного проекта. Высота барьера должна составить около 15 метров, а его стоимость - 10-12 миллиардов, которую Трамп намерен взыскать с мексиканской стороны, сообщает ТАСС.

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