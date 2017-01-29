Мексика разочарована словами Нетаньяху в поддержку строительства приграничной стены

Мексика разочарована в связи с заявлениями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху относительно строительства стены на границе с США, говорится в заявлении МИД страны.

Как отмечается в материале, МИД Мексики выразил израильскому правительству свое удивление, неприятие и разочарование в связи с поддержкой премьер-министром Нетаньяху строительства пограничной стены на границе в США.

В сообщении мексиканского МИД говорится, что «Мексика — друг Израиля, и его премьер-министр должен относиться к Мексике подобающим образом».

Ранее Нетаньяху назвал решение президента США Дональда Трампа построить стену вдоль границы с Мексикой «отличной идеей», приведя в пример стену на границе с Египтом.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что намерен сразу после прихода к власти приступить к строительству стены на границе с Мексикой для прекращения нелегальной иммиграции, а также для того, чтобы остановить насилие и поток наркотиков в США. Трамп также заверил, что испытывает симпатию к мексиканскому народу, но при этом будет добиваться, чтобы Мексика возместила Соединенным Штатам затраты на строительство стены вдоль границы, сообщает «РИА Новости».