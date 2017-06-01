Мексика отомстит за стену туалетной бумагой с фото Дональда Трампа

Мексиканский бизнесмен Антонио Батталья решил отомстить президенту США Дональду Трампу за строительство стены на границе с Мексикой, выпустив туалетную бумагу с его изображением.

Как уточняется в материале, гигиеническая продукция будет выпускаться со слоганами «мягкость без границ» и «это стена, за которую мы заплатим».

Отмечается, что действия бизнесмена не попадают под запрет, так как права на торговый бренд «Трамп» не действуют в Мексике.

Кроме того, предприниматель намерен направить 30 процентов дохода от продажи туалетной бумаги на поддержку мексиканских мигрантов в США, сообщает «Национальная служба новостей».

Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены почти сразу после вступления в должность президента. Он заявил о необходимости возвести стену на границе с Мексикой, чтобы остановить незаконную миграцию. Трамп намерен заставить Мексику заплатить за сооружение, однако мексиканское правительство отказывается это делать.