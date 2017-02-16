Мексика может возобновить поставки мяса в РФ

Власти Мексики договорились с Россией о возобновлении поставок мяса. Об этом заявил глава мексиканского Минсельхоза Хосе Кальсада Ровироса.

Он уточнил, что договоренность эта является только предварительной, но выразил надежду на то положительное решение вопроса в итоге.

Министр отметил, что Мексика планирует поставлять в РФ мясо в обмен на пшеницу. Для проведения соответствующих переговоров он планирует приехать в Москву в апреле. По словам Ровиросы, вместе с ним на встречу с министром сельского хозяйства РФ Александром Ткачевым прибудут продавцы мяса и покупатели пшеницы, передает «Экономика сегодня».