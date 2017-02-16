Мексика может возобновить поставки мяса в РФ
Власти Мексики договорились с Россией о возобновлении поставок мяса. Об этом заявил глава мексиканского Минсельхоза Хосе Кальсада Ровироса.
Он уточнил, что договоренность эта является только предварительной, но выразил надежду на то положительное решение вопроса в итоге.
Министр отметил, что Мексика планирует поставлять в РФ мясо в обмен на пшеницу. Для проведения соответствующих переговоров он планирует приехать в Москву в апреле. По словам Ровиросы, вместе с ним на встречу с министром сельского хозяйства РФ Александром Ткачевым прибудут продавцы мяса и покупатели пшеницы, передает «Экономика сегодня».
Следующая новость Автолюбительница сбила группу пешеходов сразу поле покупки машины
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии