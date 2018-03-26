Мексика кому-то пригрозила санкциями по «делу Скрипаля»

Мексика пригрозила дипломатическими санкциями в связи с «делом Скрипаля», однако не уточнила, в адрес какой страны звучат угрозы.

«Правительство Великобритании связывает данную атаку с правительством России. Правительство Мексики будет внимательно следить за расследованием и в случае подтверждения причастности или вмешательства какого-либо государства… оставляет за собой право принять дипломатические меры»,- говорится в заявлении МИД Мексики.

Кроме того, Мексика выразила обеспокоенность применением химического оружия и нарушении международного права.

4 марта британский шпион, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неизвестным веществом. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что «с высокой степенью вероятности» к отравлению причастна Россия. Именно на этой формулировке основано решение 18 стран о высылке российских дипломатов. В свою очередь, никаких доказательств причастности российской стороны к отравлению нет, сообщает «РИА Новости».