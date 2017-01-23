На межсирийских переговорах в Астане начался диалог власти и оппозиции

Специальный посланник генерального секретаря ООН Стаффан де Мистуры выступает в роли посредника на переговорах в Астане, которые перешли в стадию контактов представителей действующей власти Сирии с делегатами от оппозиции.

Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией. По словам дипломата, фактически сейчас продолжается диалог между двумя противоборствующими сторонами.

- Спецпосланник ООН проводит по очереди консультации с представителями этих двух сторон, - уточнил собеседник агентства. - В данный момент действительно началась встреча де Мистуры с делегацией правительства. Другие делегации в этой работе не участвуют.

Всего в переговорах в Астане принимают участие семь сторон. Кроме названных выше, это страны - гаранты договоренностей о перемирии: Россия, Турция и Иран, а также посол США в Казахстане Джордж Крол в качестве наблюдателя.