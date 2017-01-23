На межсирийских переговорах в Астане подрались два арабских журналиста

Во время пресс-конференции главы делегации правительства Сирии Башара аль-Джаафари в Астане, где начались межсирийские переговоры, два журналиста, представлявшие арабские СМИ, подрались друг с другом.

Инцидент возник после того, как оператор арабского телеканала попросил своего коллегу убрать голову из кадра, однако тот ответил отказом. После непродолжительной словесной перепалки журналисты сошлись в рукопашной.

Участников стычки удалось быстро разнять и успокоить, - сообщает «Федеральное агентство новостей».

Отвечавший на вопросы прессы Аль-Джаафари никак не отреагировал на происходившее в зале.