Межпланетная миссия России и США будет запущена через десять лет
В 2026 году стартует российско-американский проект "Венера-Д". Космический аппарат для исследования Венеры обойдется российской стороне в 22 миллиарда рублей.
Как сообщили в Институте космических исследований РАН, миссия "Венера-Д" уже включена в Федеральную космическую программу на 2006-2015 годы.
Проект нацелен на создание долгоживущей станции на Венере, которая сможет исследовать и поверхность, и атмосферу планеты, сообщает РИА Новости.
Его основные элементы — посадочный и орбитальные аппараты — будут российского производства. В качестве возможного вклада НАСА рассматривается управляемая атмосферная платформа.
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии