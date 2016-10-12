Межпланетная миссия России и США будет запущена через десять лет

В 2026 году стартует российско-американский проект "Венера-Д". Космический аппарат для исследования Венеры обойдется российской стороне в 22 миллиарда рублей.

Как сообщили в Институте космических исследований РАН, миссия "Венера-Д" уже включена в Федеральную космическую программу на 2006-2015 годы.

Проект нацелен на создание долгоживущей станции на Венере, которая сможет исследовать и поверхность, и атмосферу планеты, сообщает РИА Новости.

Его основные элементы — посадочный и орбитальные аппараты — будут российского производства. В качестве возможного вклада НАСА рассматривается управляемая атмосферная платформа.