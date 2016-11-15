Международный уголовный суд счел присоединение Крыма вооруженным конфликтом

Согласно данным предварительного расследования прокурора Международного уголовного суда Фату Бенсуда, присоединение полуострова Крым к РФ может быть приравнено к вооруженному конфликту между Россией и Украиной.

По мнению прокурора, конфликт начался «не позднее 26 февраля 2016 года», когда Россия задействовала войска «для получения контроля над частями территории Украины без согласия правительства Украины», - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы, опубликованные на сайте МУС.

Из документа следует, что с 18 марта 2014 года территории Крыма и Севастополя находятся в состоянии оккупации.

Прокурор МУС признает, что Россия «приняла на себя управление Крымом без огневого боя», но в то же время указывает, что российские военные использовались для «установления контроля над территорией, включая украинские военные базы и правительственные здания».

МУС не входит в структуру ООН, но имеет право возбуждать дела по представлению Совета Безопасности ООН. Вместе с тем Россия не попадает под юрисдикцию МУС, поскольку подписала, но не ратифицировала Римский статут.